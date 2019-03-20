Burhaniye'de Alzaymır Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi Açıldı

Burhaniye Belediyesi
tarafından hizmete alınan Alzaymır Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezi, törenle açıldı.
Merkezin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, alzaymır hastalarını düşünenlerin sayısının az olduğuna dikkati çekerek, "Bazen umutsuzluğa kapılarak onları düşünen hiç kimsenin kalmadığına inandığımız anlar olmuştur. Ama bir de bakıyorsunuz yüce Mevlam karşımıza, kararmaya yüz tutan umut dünyamızı aydınlatan yeni bir umut ışığı yakıveriyor. İşte bunlardan bir tanesi de Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal. Bu merkezi açarak alzaymır hasta ve yakınlarını düşünen Necdet Uysal gibi insanlar olmadığını bilmek ne güzel." diye konuştu.
Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal da açılan merkezin, Türkiye
'de az sayıda bulunan tesislerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Burhaniye'mizde bin 764 civarında alzaymır hastası olduğunu öğrendikten sonra hemen harekete geçtik. 5 ay gibi bir süre içerisinde bu merkezimizi açtık. Bu merkezin açılmasında bize en büyük desteği Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan hocamız verdi. Akdeniz Üniversitesinden gelen öğrencilerle saha çalışması yapıldı. Burayı alzaymır hastalarının ihtiyacına göre düzenledik. Ailelerinde alzaymır hastası bulunanlar çok sıkıntılı. Onların sıkıntılarını bir nebze gidermek, onları rahatlatmak için bu merkez çok iyi bir çözüm olacak. Bu merkez sayesinde hasta yakınlarına nefes aldırmış olacağız."
Uysal, açılan merkezle teşhisi konmuş bir ve ikinci dereceden alzaymır hastalarını merkezde ağırlayarak, fiziksel ve zihinsel rehabilitasyonla hastalığın seyrini değiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, hastaların kaliteli ve konforlu bir yaşam sürmeleri amacıyla günlük hayatlarında olabildiğince birilerine bağımsız olarak yaşamalarını amaçladıklarını da sözlerine ekledi.
Akdeniz, Uysal, Burhaniye, Güncel
Kaynak: AA