Burhaniye'de "Alzheimer Gündüz Yaşamevi" Açılıyor

Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde belediye tarafından kurulan Alzheimer Gündüz Yaşamevi 19 Mart'ta hizmete açılacak. Burhaniye Belediyesi
ile Akdeniz Üniversitesi
Gerontoloji Bölümü tarafından hazırlanan Alzheimer Gündüz Yaşamevi Projesi ile kırsal mahalleler dahil ilçe genelinde tespit edilen bin 764 hastaya destek hizmeti verilecek. Bu birim, yaşam boyu egzersiz uzmanı Japon
akademisyen Hiroshi Nakajima'nın da denetiminde olacak.
Belediye Başkanı Necdet Uysal
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, alzaymır hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
Uysal, böylesine önemli bir projede desteklerini esirgemeyen Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ve ekibine teşekkür etti.
İlk araştırmalarda, ilçede bin 764 alzaymır hastasının tespit edildiğini belirten Uysal, "Daha kapsamlı ve net rakamların ortaya çıkabilmesi için ön araştırmalar ve durum tespitleri devam ediyor. Alzaymır hastalarımıza yönelik yaptığımız bu merkezimizi önümüzdeki salı günü hizmete açacağız. Bu merkezimiz hizmete geçtiğinde Burhaniye'mizde bir noktaya daha hizmet götürmüş olacağız. Alzaymır hastalığıyla mücadele edecek kurumlardan biri haline gelecek proje kapsamında, giderek artan yaşlı nüfusa yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılacak. Bu proje kapsamında Burhaniye Belediyesi sağlık personelinden 10 hemşirenin, Antalya
Büyükşehir Belediyesinin aynı konuda hizmet veren 'Mavi Ev'inde eğitimlerini aldırdık." diye konuştu.
Hastalar ve yakınlarına yönelik faaliyetlerin yürütüleceği yaşamevinde öncelikle alzaymır hastalarının günlük yaşamlarında bağımsız olmalarını sağlayacak aktiviteler ve sağlık çalışmaları yapılacak. Bu birimde yapılacak aktivitelere hastalığın seyrinin yavaşlatılması amaçlanıyor.
Balıkesir, Uysal, Burhaniye, Sağlık
Kaynak: AA