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Burhaniye'de araç yan yola uçtu: 3 yaralı

Burhaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yola uçan ve ucuz atlatılan kazada, 3 kişi yaralandı.

23.07.2019 14:39 Burhaniye'de araç yan yola uçtu: 3 yaralı
Burhaniye'de direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yola uçan ve ucuz atlatılan kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece meydana geldi. Ayvalık istikametinden gelmekte olan H.T.B. idaresindeki 34 DF 4856 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçtu. Kazada sürücü H.T.B ile araçta bulunan İ.B.ve N.B. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılırken, Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Burhaniye, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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