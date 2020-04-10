Burhaniye'de belediye ambulanslar için dezenfekte alanı oluşturdu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken, pazarlarda dezenfeksiyon stantları oluşturuldu ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.
10.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:35
Belediye şantiyesinde oluşturulan dezenfekte alanında 7/24, görevden dönen ambulanslar dezenfekte ediliyor. Korona virüs nedeniyle birçok kamu kurumu ve ticari kuruluşta dezenfeksiyon çalışması yapıldığını anlatan Belediye Sağlık İşleri Müdürü Barış Hakan, "Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak şantiye alanımızda dezenfeksiyon alanı oluşturduk. 7/24 esasına uygun olarak şantiye alanımızda özel ambulanslar ve 112 ambulansları ile cenaze nakil araçlarını dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya çağırıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Balıkesir, Burhaniye, Güncel