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Burhaniye'de belediye maske üretimine başladı, kimse maskesiz kalmayacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü önlemler alınırken, belediye esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı.

09.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:29
Burhaniye'de belediye maske üretimine başladı, kimse maskesiz kalmayacak
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü önlemler alınırken, belediye esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya başladı. 10 bin maske dağıtan belediye teminde sıkıntı çekince maske üretimine başladı.

Burhaniye'de Belediye, resmi kurumlarda ve ticari işletmelerde dezenfeksiyon yaparken, esnaflara da ücretsiz maske dağıtımına başladı. Bu güne kadar 10 bin maske dağıtan Belediye, Ahmet Akın Kültür Merkezinde oluşturduğu atölyede de maske üretimine başladı. Günde bin adet maske üretmeyi planlayan belediye ilçede maskesiz insan bırakmamayı hedefliyor.

Bugüne kadar 10 bin adet maske dağıttıklarını anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, " Dünya olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Bir aydan beri yaşadığımız korona virüs vak'asından dolayı tüm dünya etki altına girdi. Ölümler gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde de ölüm sayısı bine yaklaştı. İlçemizde de, bizim üzerimize düşen tedbirleri almak durumundayız. Biz de, belediye olarak tüm kamu kuruluşlarını ve tüm ticari işletmelerin tamamına 5-6 kez oldu temizliyoruz. Dezenfekte ediyoruz. Buna devam edeceğiz. Bu güne kadar 10 bin maske dağıttık. Dün de 20 bin maske satın aldık. Bunları da dağıtacağız. Ama, bu arada maske de sorun yaşıyoruz. Bu nedenle ilçemizde bir atölye kurduk. Maskeleri kendimiz üreteceğiz. Burhaniye Belediyesi olarak günde bin tane üretmeyi düşünüyoruz. Gerekirse sayıyı da artıracağız. Kendi personelimizden böyle bir atölye oluşturduk. Burhaniye'de evlerinden çıkmayan insanlardan talep var. "Bize getirin biz de yapalım" diyorlar. Herhalde bu maske işini genişleteceğiz. Amacımız, Burhaniye'de maskesiz hiç bir esnaf ve vatandaş bırakmamak" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmet Akın, Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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