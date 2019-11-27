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Burhaniye'de belediyeden evde temizlik hizmeti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların evleri belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

27.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:16Burhaniye'de belediyeden evde temizlik hizmeti
'in ilçesinde ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların evleri belediye ekipleri tarafından temizleniyor.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan evde bakım ekiplerince, ilçede yaşayan ancak evini temizleyemeyen engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olunuyor.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, konuyla ilgili yaptığı açılamada, ihtiyaç sahiplerinin her zaman destekçileri olduklarını vurguladı.
Deveciler, "Hanelerinde yaşam sürdüren ve evlerini temizlemekte zorluk çeken komşularımız için ev temizliği ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaşam alanlarının temizlenmesiyle hem sağlıklı hem de düzenli bir hayat yaşayan sakinlerimizin gülen yüzleri bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: AA

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