Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burhaniye'de belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları üzerine yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.

29.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:55
Burhaniye'de belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları üzerine yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarının periyodik olarak mama ve yemeklerle giderildiği bildirildi.
Açıklamada, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevindeki ekiplerce, hasta ya da yaralı hayvanların tedavi edildiği de duyuruldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Burhaniye'de belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haberler
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
Ankara’da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı Haberler
Ankara'da çocukların marketlere ve pazar yerlerine girmesi yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:12: Bandırma Belediyesi iller arası seyahat etmesi zorunlu olan hastaların ulaşımını sağlayacak - Haber 16:12: Afganistan'da patlamada bir çocuk öldü - Haber 16:12: Elazığ'da caddeler boş kaldı - Haber 16:11: Çan Belediyesinden 'evde kal' konseri - Haber 16:11: Meram'da Pazar yerlerinde eldiven ve maske dağıtıldı - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber