Haberler» Spor» Haber

Burhaniye'de Belediyesporda altyapı göz doldurdu

Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz hafta topbaşı yapan Belediyespor çalışmaları ile göz doldurdu.

05.08.2019 12:54 Burhaniye'de Belediyesporda altyapı göz doldurdu
Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz hafta topbaşı yapan Belediyespor çalışmaları ile göz doldurdu. Dün ilçeye gelen Antalyaspor Altyapı Sorumlusu Sadi Sincanlıoğlu, 15,17 ve 17 yaş gurubu sporcuların antrenmanını izlerken, olumlu not verdi.

8 Eylül stadındaki antrenmanı izleyen Antalyaspor Altyapı Sorumlusu Sadi Sincanlıoğlu, Burhaniye altyapı antrenörü Tarık Kısa'dan bilgiler aldı. Takımı beğendiğini belirten Sincanlıoğlu, önümüzdeki günlerde değerlendirmelerini bildireceğini söyledi. Sadi Sincalıoğlu'na teşekkür eden Belediyespor Altyapı Sorumlusu Avukat Hasan Ender, "Sincanlıoğlu ekibimizi beğendi. Oyuncularımızı izledi ve teknik ekibimizden bilgiler aldı. Bazı oyuncularımızı değerlendireceklerini umuyorum. Bundan böyle Antalyasporlarla iş birliği yapacağız. Bunun gençlerimiz için yararlı olacağını düşünüyorum" dedi. - BALIKESİR

Antalyaspor, Burhaniye, Eylül, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
14:50   Başkan Dutlulu, 300 kişi ile birlikte doğa yürüyüşüne katıldı
14:36   Akhisarspor'da Galatasaray mesaisi
14:35   Menemenspor, Mehmet Boztepe'yi transfer etti
14:34   Galatasaraylı futbolcu 2. Lig ekibi Zonguldakspor'a transfer oldu
14:31   47. Folkart TSYD Ege Kupası yarın başlayacak
14:28   67 saatte, 67 bin Kömürspor forması
14:26   Galatasaray forması giyen Sefa Özdemir Kömürspor'a transfer oldu