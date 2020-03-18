Burhaniye'de Çanakkale Zeferi için çelenk sunuldu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde18 Mart Çanakkale Zaferi Burhaniye Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenle kutlandı.
18.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:56
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde18 Mart Çanakkale Zaferi Burhaniye Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenle kutlandı.
Çanakkale Zaferi'nin 105 yıldönümü Burhaniye'de çelenk töreniyle kutlandı. Ülkeyi etkisi altına alan Korona virüsünden kaynaklı düzenlenecek programların iptal edildiği için Burhaniye'de, sadece Atatürk anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi.
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Top. Bin. Hüseyin Kıraç'ın Atatürk anıtına çelenklerini sunmasının ardından tören programı sona erdi. Törene ilçe ve kurum müdürlerinin yanı sıra, şehit aileleri ve gaziler de katıldı. - BALIKESİR
Çanakkale Zaferi'nin 105 yıldönümü Burhaniye'de çelenk töreniyle kutlandı. Ülkeyi etkisi altına alan Korona virüsünden kaynaklı düzenlenecek programların iptal edildiği için Burhaniye'de, sadece Atatürk anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi.
Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Garnizon Komutanı Top. Bin. Hüseyin Kıraç'ın Atatürk anıtına çelenklerini sunmasının ardından tören programı sona erdi. Törene ilçe ve kurum müdürlerinin yanı sıra, şehit aileleri ve gaziler de katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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