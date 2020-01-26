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Burhaniye'de çölyaklılar glutensiz undan börek, helva yapmayı öğrendi

Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyaklı hastalar, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun mutfağında glutensiz undan börek, pasta, gözleme, helva ve lokma yapımını öğrendi.

26.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:44Burhaniye'de çölyaklılar glutensiz undan börek, helva yapmayı öğrendi
Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyaklı hastalar, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun mutfağında glutensiz undan börek, pasta, gözleme, helva ve lokma yapımını öğrendi.

Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda buluşan 35 çölyaklı, glutensiz undan gıda hazırlamayı öğrendi. Glutensiz undan yufka açmanın zor olduğunu anlatan Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, "Bunun için hamurun kıvamı nasıl olmalı bunu anlattık. Yufkalarımızı açtık ve böreklerle gözlemelerimizi yaptık. Lokma yiyemiyoruz diye yakınan arkadaşlarımız için lokmalar hazırladık. Mısır unundan helvamızı yaptık. Hep birlikte hazırladığımız ürünleri gene hep birlikte yedik. Arkadaşlarımızla unutulmaz bir gün yaşadık. Geçtiğimiz yıllarda market raflarında bizim yiyeceklerimiz olmuyordu. Bunun mücadelesini yaptık. Şu anda çölyaklıların yiyeceği ürünler marketlerde yer almaya başladı. Pahalı olan ürünlerin ucuzlamasını istiyoruz. Körfezde sayımız gittikçe artmaktadır. Şu anda 60 kişiye ulaştık. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bize okulun mutfağını tahsis eden Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yusuf Aymankuy ile bize destek olan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'a teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Edremit Körfezi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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