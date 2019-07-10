10.07.2019 12:39
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Burhaniye'de çöplük alanda yangın çıktı

Burhaniye

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde çöplük alanda çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde çöplük alanda çıkan yangını itfaiye söndürdü. Bahçe atıklarının tutuşması sonucu çıkan yangın mahalleyi duman altında bırakırken, yangının söndürülmesi vatandaşları sevindirdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesine katı atıkların depolandığı alanda sabah saatlerinde çıkan yangın mahalleyi duman altında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının söndürülmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa

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