22.06.2019 15:44
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Burhaniye'de çöplük yangını

Burhaniye

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çöplük yangını itfiaye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çöplük yangını itfiaye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Burhaniye ilçesi Şarköy Mahallesi çöplüğünde öğle saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Katı atık depolama alanından yoğun dumanlar yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine ait 3 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Çöplük yangını çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.


- Burhaniyebalıkesir
Kaynak: DHA
İtfaiye , Şarköy , Burhaniye , Güncel

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