Burhaniye' de çöplük yangınını itfaiye söndürdü

Burhaniye
ilçesinde, Kırsal Kızıklı Mahallesi çöplüğünde gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Mahalle Muhtarı Berrin Satır'ın ihbarı üzerine olay yerine giden Burhaniye itfaiyesi yangını söndürdü.
Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Mahallesindeki çöplük alanda çıkan yangın mahalleyi duman altında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiyesi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahalleli rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
İtfaiye
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