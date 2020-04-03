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Burhaniye'de dezenfeksiyon çalışmalarına itfaiye desteği

Burhaniye'de korona virüse karşı kaymakamlık ve belediye önlemlerini büyük bir titizlikle sürdürürken, dezenfeksiyon çalışmalarına itfaiye ekipleri de büyük destek verdi.

03.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:28
Burhaniye'de dezenfeksiyon çalışmalarına itfaiye desteği
Burhaniye 'de korona virüse karşı kaymakamlık ve belediye önlemlerini büyük bir titizlikle sürdürürken, dezenfeksiyon çalışmalarına itfaiye ekipleri de büyük destek verdi.

Burhaniye Belediyesi ekipleri bir yandan, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de diğer yandan çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sokaklarda korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemi ile amansız mücadelesini sürdürüyor.

İlçedeki bankalarla, PTT ve ATM önlerinde ilaçlama yapan itfaiye ekibi büyük takdir topladı. İlaçlamaların periyodik olarak devam ettirildiğini anlatan İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş, çalışmaların virüs tehlikesi bitinceye kadar devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, İtfaiye, Güncel
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