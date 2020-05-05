Burhaniye'de dilenci operasyonu
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dilencilik yapan şahıslara zabıta ekiplerince cezai işlem uygulandı.
05.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:16
Vatandaşlardan para toplarken yakalanan şahıslar zabıta müdürlüğüne getirilerek 187 TL para cezası kesildi. Dilencilik yapan şahısların yanlarında bulunan çocuklar için ise, valilik kararı ile çocukların dilencilik yapmaları ve genelge ile sokağa çıkmalarının yasak olmasından dolayı, dilencilik faaliyeti ve sokağa çıkmamaya uymadıkları için Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Şahıslara emniyet tarafından da ayrı işlem uygulandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA