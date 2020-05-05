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Burhaniye'de dilenci operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dilencilik yapan şahıslara zabıta ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Burhaniye'de dilenci operasyonu
05.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:16
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dilencilik yapan şahıslara zabıta ekiplerince cezai işlem uygulandı. Burhaniye meydan civarı başta olmak üzere, Hürriyet, Mithatpaşa, Ali Çetinkaya caddeleri ve bağlı sokaklarında, vatandaşlardan dilencilik yolu ile para toplayan şahıslara Burhaniye Belediye zabıtası tarafından idari para cezası uygulandı.

Vatandaşlardan para toplarken yakalanan şahıslar zabıta müdürlüğüne getirilerek 187 TL para cezası kesildi. Dilencilik yapan şahısların yanlarında bulunan çocuklar için ise, valilik kararı ile çocukların dilencilik yapmaları ve genelge ile sokağa çıkmalarının yasak olmasından dolayı, dilencilik faaliyeti ve sokağa çıkmamaya uymadıkları için Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Şahıslara emniyet tarafından da ayrı işlem uygulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Burhaniye, Zabıta, Güncel, Haber

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