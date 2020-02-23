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Burhaniye'de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollar onarılıyor

Burhaniye'de doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımına başlandı.

23.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:10Burhaniye'de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollar onarılıyor
'de doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımına başlandı.

Belediyenin görevlendirdiği tamir ekipleri caddesinde çalışmalara başlarken, çalışmanın diğer cadde ve sokaklarda da başlayacağı açıklandı. Bozulan kaldırımlarıda tamir ettiklerini anlatan Muharrem Salman, "İki ekiple Hürriyet caddesinde tamirata başladık. Burası tamamlandıktan sonra diğer cadde ve sokaklara başlayacağız. Tamiratları mümkün olan en kısa zamanda bitirmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Hürriyet, Güncel

Kaynak: İHA

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