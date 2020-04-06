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Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi

BALIKESİR'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaparak klip çekti.

06.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:46
Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
BALIKESİR'in Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaparak klip çekti. Fiziksel engelli Gamze Padem de klipte yer aldı.

Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyayı etkisine alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemler alınırken, emniyet mensupları da virüsün etkilerini en aza indirmek için yoğun çaba göstermeye devam ediyor. Normal görevlerinin yanı sıra vefa gruplarında 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet götüren emniyet mensupları, bir yandan da salgına dikkat çekmek için çalışmalarda bulunuyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de vatandaşların dikkatini çekmek amacıyla klip çekti. İşitme engelli vatandaşların da düşünüldüğü klipte hem sesli hem görsel uyarılarda bulunuldu. Klipte ayrıca fiziksel engelli Gamze Padem de 'evde kal' uyarısında bulundu. Klip, emniyetin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.


- Burhaniyebalıkesir

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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