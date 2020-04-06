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Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi

Balıkesir'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaptığı klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.

06.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:36
Burhaniye'de emniyetten işaret diliyle 'evde kal' klibi
Balıkesir 'in Burhaniye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, işaret diliyle 'evde kal' çağrısı yaptığı klibi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uyması konusunda emniyet mensuplarının hem birebir hem de sosyal medya üzerinden yoğun çabaları devam ediyor.

Bu yoğunluğa rağmen İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın öncülüğünde ilçede görev yapan tüm personelin katkı sunduğu ve engelli vatandaşların da unutulmadığı bir klip hazırlandı. Klipte vatandaşlara hem sesli hem görsel uyarılar ile evde kalınması çağrısında bulunuluyor.

Klipte, fiziksel engelli Gamze Padem'in 'evde kal' uyarısında bulunması ise klibe çok ayrı bir renk kattı. Klipte işaret diliyle de ifadeler anlatılıyor.

Klip, sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kısa sürede büyük ilgi gördü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa
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