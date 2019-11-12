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Burhaniye'de engelli çocuklar unutulmadı

Burhaniye Belediyesi engelli çocukları unutmadı.

12.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:48Burhaniye'de engelli çocuklar unutulmadı
Belediyesi engelli çocukları unutmadı. Belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde ilk planda 4 ayrı parka monte edilen salıncaklar engelli çocukların yüzlerini güldürdü.

Engelli çocukların sosyalleşerek hem aileleriyle hem de arkadaşlarıyla birlikte açık havada eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak olan engelli salıncakları engelli çocukların hizmetine açıldı. Tekerlekli sandalye ile hiçbir yardıma gerek kalmadan kullanabilecek salıncaklar şimdilik sahil park, Ören Yürüyüş yolu parkı, İskele Demokrasi Parkı ve Merkez Turan Bayraktar Parkı olmak üzere 4 ayrı parkta çocuklarla buluştu. Özel olarak tasarlanan ve tekerlekli sandalyelerin rahatça sallanabileceği donanıma sahip salıncaklarda özel emniyet ve engellinin kimseye muhtaç olmadan sallanacağı aparatlar bulunuyor. Engellilerin her koşulda yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Engelli çocuklarımız artık bu salıncaklarda doyasıya eğlenecekler. Engellilerle ilgili projelerimizle Burhaniye'de engelleri kaldıracağız" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi Başkanı Gürsel Vardar da, "Yapılan proje engelliler için bir fark oluşturmuştur. Bu tür projeler bizleri mutlu etti. Engelli bireylerin topluma katılımı yönünde atılan adımların ve yapılan projelerin her zaman destekçisiyiz. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e engelliler için sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Pelitköy, Güncel

Kaynak: İHA

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