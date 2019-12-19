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Burhaniye'de engellilerden Kaymakam Öner'e teşekkür plaketi

Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Akif Aküzüm ve diğer meclis üyeleri Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret ettiKaymakam Öner Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve üyelerine nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, teşekkür etti.

19.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:09 Burhaniye'de engellilerden Kaymakam Öner'e teşekkür plaketi
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Mehmet Akif Aküzüm ve diğer meclis üyeleri Kaymakam Hüseyin Öner'i ziyaret etti

Kaymakam Öner Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı ve üyelerine nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, teşekkür etti. Kaymakam Öner, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta katılımlarının sağlanması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve temel haklarını etkin bir şekilde kullanmaları için gereken çalışmaların yapılması ve desteğin sağlanması gerekmektedir. Burhaniye Kaymakamlığı olarak engelli vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için her türlü desteği ve yardımı sağlama gayretindeyiz. Burhaniye'de engelli vatandaşlarımıza yönelik son derece faydalı çalışmalar yapan Burhaniye Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyelerine şahsıma layık gördükleri plaketten ötürü teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Kent Konseyi, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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