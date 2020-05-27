Burhaniye'de erik bereketi

Burhaniye ilçesinde, meyve bahçelerinde erik bereketi yaşanıyor.

Burhaniye'de erik bereketi
27.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:22
Burhaniye ilçesinde, meyve bahçelerinde erik bereketi yaşanıyor. Ören mahallesindeki evinin bahçesindeki erik ağacında bol mahsul olduğunu anlatan Halil İbrahim Bozkurt, diktiği ağaçların her yıl erik verdiğini söyledi.

Burhaniye'de evlerin bahçelerinde bulunan erik ağaçlarının dalları, ürün bolluğundan eğilirken, bolluk vatandaşları sevindirdi. Ören mahallesinde bütün evlerin bahçelerinde çeşitli meyve ağaçları yer alırken, bu yıl erik ve mandalina ağaçları bol mahsul gösterdi. Bazı eriklerin hasadına başlandığını anlatan 65 yaşındaki Halil İbrahim Bozkurt, "Bahçemizde çeşitli meyve ağaçları var. Bu yıl erik ve mandalina ağaçlarında bol ürün gözüküyor. Kayısı ağaçlarında ise meyve az. Bahçemdeki angeleno cinsi erikte de bol ürün var. Olgunlaşınca komşularla birlikte yeriz. Zaten bu ağacımız her yıl meyve yapıyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İbrahim Bozkurt, Burhaniye, Ören, Güncel, Haber

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