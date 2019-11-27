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Burhaniye'de evlere belediye temizliği

Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların evlerini temizlemeye başladı.

27.11.2019 13:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:58Burhaniye'de evlere belediye temizliği
Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların evlerini temizlemeye başladı. Belediyenin başlattığı çalışma, ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindirdi.

Belediye tarafından kurulan sistemde alınan başvurular değerlendirilirken, ihtiyacı olan vatandaşlar için özel bir ekip kuruluyor. Evi temizlenecek ihtiyaç sahibiyle irtibata geçen ekipler, evin durumuyla alakalı değerlendirmeleri yaparak çalışmalara başlıyor. Odalar, dolaplar, zemin, tuvalet ve banyo dahil hanenin her bölgesini titizlikle temizleyerek dezenfekte eden ekipler, ev eşyalarının düzenini de yapıyor. İhtiyaç sahiplerinin her zaman destekçileri olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Hanelerinde yaşam sürdüren ve evlerini temizlemekte zorluk çeken komşularımız için ev ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yaşama alanlarının temizlenmesiyle hem sağlıklı hem de düzenli bir hayat yaşayan sakinlerimizin gülen yüzleri bizi mutlu ediyor" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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