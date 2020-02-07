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Burhaniye'de Fahri Tekbaş İtfaiye Grup Amiri oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sami Yörüker'in Edremit'e atanmasıyla boşalan Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine Fahri Tekbaş getirildi.

07.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:59Burhaniye'de Fahri Tekbaş İtfaiye Grup Amiri oldu
'in ilçesinde, Sami Yörüker'in 'e atanmasıyla boşalan Burhaniye Grup Amirliğine Fahri Tekbaş getirildi. Aynı kurumda çavuş olarak görev yapan Tekbaş, Grup Amirliği görevine başlarken, vatandaşların mal ve can güvenliğini korumak için çalışacaklarını söyledi.

Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğinde 5 yıldın beri çavuş olarak görev yapan 7 yıllık itfaiyeci Fahri Tekbaş, özveri ile çalışacaklarını söyledi. Tekbaş, "İşimiz belli. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için el birliği ile çalışacağız. Şu anda 31 arkadaşımız var. Birlik ve beraberlik içinde işimizi en iyi şekilde yapmak için özveri ile çalışacağız. Değişik kurum ve kuruluşlarla okullarda bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Daha iyi hizmet için elbirliğiyle çalışacağız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Edremit, İtfaiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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