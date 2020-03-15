Burhaniye'de haksız fiyat artışı yapan esnaflara uyarı
Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Başkanlığı, son günlerde bazı ürün fiyatlarında haksız artış yapan esnafları uyardı.
15.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:29
Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Başkanlığı, son günlerde bazı ürün fiyatlarında haksız artış yapan esnafları uyardı. Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, imzasıyla yapılan açıklamada, haksız fiyat artışı yapan firmalar için disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağı açıklandı.
Korona virüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı yapan esnaflar uyarıldı. Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel yaptığı açıklama da, "Burhaniye Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" diye konuştu. - BALIKESİR
Korona virüs nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı yapan esnaflar uyarıldı. Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel yaptığı açıklama da, "Burhaniye Ticaret Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" diye konuştu. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
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