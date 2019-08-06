Haberler» 3. Sayfa» Haber

Burhaniye'de iki ot yangını birden çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, aynı gün iki ot yangını birden çıktı.

06.08.2019 14:46 Burhaniye'de iki ot yangını birden çıktı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, aynı gün iki ot yangını birden çıktı. Kırsal Çoruk Mahallesinde Karayel mevkiinde ve merkez Memiş Mahallesi Kuvvayı Milliye caddesinde çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Çoruk Mahallesi Karayel mevkiinde çıktı. İkinci yangın ise Memiş Mahallesi Kuvvayı Milliye caddesinde yaşandı. İhbar üzerine olay mahallerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri iki yangını da söndürürken, vatandaşlardan sigara izmariti atmamalarını istedi. Çoruk Mahallesinde bir kamyonette yanma tehlikesi atlattı. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:52   İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
16:50   Alanya'da turist taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 11 yaralı
16:49   Şaşkın sürücü 3 metrelik duvardan bahçeye düştü
16:49   Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
16:47   Facianın yaşandığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı
16:45   Çanakkale'de 32 kaçak göçmen yakalandı
16:44   Marmaris'te yolcu minibüsü kaza yaptı; 11 yaralı