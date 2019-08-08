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Burhaniye'de iki otomobil çarpıştı sürücüleri yaralandı

Burhaniye ilçesinde, Sabah saatlerinde İskele kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, sürücüleri yaralandı.

08.08.2019 12:33 Burhaniye'de iki otomobil çarpıştı sürücüleri yaralandı
Burhaniye ilçesinde, Sabah saatlerinde İskele kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-İzmir Karayolunda İskele kavşağında dönmeye çalışan M.A yönetimindeki 10 F 5758 plakalı otomobille Ayvalık yönünden gelmekte olan K.G yönetimindeki 34 DR 9882 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sırasında her iki otomobilde ağır hasar alırken, sürücüler yaralandı. Ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.G ayakta tedavi edilirken, M.A Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR

Burhaniye, Çanakkale, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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