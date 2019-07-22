Haberler» Güncel» Haber

Burhaniye'de ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı

Burhaniye ilçesinde, Yılın ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı.

22.07.2019 13:33 Burhaniye
Burhaniye ilçesinde, Yılın ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı. Kacacami de, okunan mevlidin ardından kutsal topraklara uğurlanan 38 hacı adayı için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Kocacami önündeki törende kasideler okunurken, Müftü Hacı Öz'de dua yaptı. Düzenlenen törene, hacı adaylarının yakınları yoğun ilgi gösterdi. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Hacı Öz, "Yıllarca sabırla beklediniz. Bu gün kutsal topraklara uğurlanıyorsunuz. Her zaman sabırlı olun. Orada bol bol dua edin. Bizlerden de selam götürün. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. Hacı adayları yakınları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Burhaniye, Müftü, Hac, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:36   Almanya'da camiye bomba ihbarı
14:36   AVRUPA ŞAMPİYONU U16 KÜÇÜK KIZ MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNDÜ
14:35   Afyonkarahisar'da yaz akşamları çoşkusu devam ediyor
14:34   Spor yazarlarından EGC'ye ziyaret
14:34   Uzmanlardan güneş gözlüğü uyarısı
14:34   Babasına not verdi bisiklet kazandı
14:33   Bir zamanlar milli kahramandı, seçimlerde 8 oy aldı