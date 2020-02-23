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Burhaniye'de ilk kadın itfaiyeci

Burhaniye ilçesinde, Şenay Duran, İtfaiye Grup Amirliği'nin ilk kadın görevlisi oldu.

23.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:07Burhaniye'de ilk kadın itfaiyeci
ilçesinde, Şenay Duran, Grup Amirliği'nin ilk kadın görevlisi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Burhaniye ulaşım biriminde çalışırken, 4 ay önce itfaiyeye geçen Duran, işini severek yaptığını söyledi.

Belediyenin değişik birimlerinde görev yapan 2 çocuk annesi Şenay Duran, 4 aydır İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapıyor. Santral görevlisi olarak çalışan Duran, işini severek yaptığını söyledi. 22 yıldan beri belediyede görev yaptığını anlatan Duran, "Ulaşım dairesinde görev yaparken, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğinde görevlendirildim. İtfaiye çok önemli bir görev yapmaktadır. Bende arkadaşlara yardımcı oluyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. 31 kişi ile hizmet verdiklerini anlatan Burhaniye İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş da, "Şenay hanım itfaiyenin ilk kadın personeli oldu. İşini severek yapıyor" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, İtfaiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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