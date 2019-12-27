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Burhaniye'de jandarmadan sahte içki operasyonu

Burhaniye ilçesinde bazı büfelerde sahte içki satıldığı yönünde ihbar alan Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı.

27.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:07 Burhaniye'de jandarmadan sahte içki operasyonu
ilçesinde bazı büfelerde sahte içki satıldığı yönünde ihbar alan Bölük Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı.

Operasyonda E.F, A.F,F.A, ve O.A'nın sahte içki sattıkları tespit edildi. Şahısların işyeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 40 litre sahte votka ile 90 litre sahte rakı ve 40 adet alkol yapımında kullanılan malt aroma ele gerildi. Ayrıca şahıslara ait adreslerde 7 adet sigara sarma makinesi, 500 gram tütün ve 30 kutu içinde sarılmış 6 bin adet sigara ile 4 bin 150 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest kaldı. - BALIKESİR

Burhaniye, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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