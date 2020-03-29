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Burhaniye'de kadın fabrikatöre TKDK desteği

Burhaniye ilçesinde, kırsal Bahadınlı Mahallesinde Burcu Uygun'a ait zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan tesisin modernizasyonu ve kapasite artışı yatırımı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından %65 geri ödemesiz hibe desteği ile desteklenecek.

29.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:58
Burhaniye'de kadın fabrikatöre TKDK desteği
Burhaniye ilçesinde, kırsal Bahadınlı Mahallesinde Burcu Uygun'a ait zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan tesisin modernizasyonu ve kapasite artışı yatırımı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından %65 geri ödemesiz hibe desteği ile desteklenecek. Balıkesir genelinde tarımsal ve yerel ürün üreten tesisler ile kırsal turizm faaliyetlerine, hibe desteği veren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu; Burhaniyeli Burcu Uygun'a da % 65 destek vermeyi kararlaştırdı.

Burhaniye ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı kırsal mahallesinde, zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan ve ürettiği ürünleri Çanakkale-İzmir otoyolu üzerindeki işyerinde satışını yapan Burcu Uygun'da TKDK desteklerinden yararlanan işletmeci oldu. Uygun'un, üretim tesisine yapacağı modernizasyon ve kapasite artışı yatırımını geri ödemesiz %65 hibe desteği ile desteklenecek. Geçtiğimiz günlerde TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğünde, hibe desteği sözleşmesini TKDK İl Koordinatörü Mehmet Zait Döğdü ile karşılıklı olarak imzalayan müteşebbis Burcu Uygun; "Bahadınlı kırsal mahallesinde bulunan zeytinyağı üretim tesisime yapacak olduğum kapasite artışı ile günlük 140 ton zeytin işleyebileceğiz. Yapılacak yatırım ile zeytinleri büyük ebatlı kasalarda stoklayacağız. Kasalarda stoklanan zeytinlerin işlemeye forklift ile sevk edilecek. Üretilen zeytinyağını, proje kapsamında tedarik edilecek şişeleme ve tenekeleme makinesi ile el değmeden otomatik olarak paketlenerek satışa hazır hale getirilecek. Yapılacak yatırım ile üretim tesisini baştan aşağı yenilenecek. Sıhhi olarak da modernize edilecek tesiste üretilecek ürünleri hibe desteği ile tedarik edilecek krom tanklarda stoklayacağız" dedi.

Kadın Girişimci Burcu Uygun'un proje danışmanı Taris eski Müdürü İsmail Çancı da, proje hakkında bilgi verdi. İsmail Çancı, " Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum, Balıkesir ili genelinde; yerel ürünlerin üretim tesislerinin yeni baştan inşa edilmesi veya mevcut tesislerin tadil edilmesi ile bu tesislere alınacak makine ekipmanların alınmasını konu eden yatırımlara geri ödemesiz olarak %65 hibe desteğini veriyor.. Yatırımlar için harcama üst seviyesi, 500 bin Euro'dur. Desteklenen yatırımlara KDV istisnası da veriliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) verdiği hibe destekleri ilgili sektörlerde yapılacak yatırımlar için bir fırsat olmaktadır." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhaniye, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Burhaniye'de kadın fabrikatöre TKDK desteği - Ekonomi

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