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Burhaniye'de Kaymakam Öner, ziyaretlerine devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar'ı ziyaret etti.

24.07.2019 10:53 Burhaniye'de Kaymakam Öner, ziyaretlerine devam ediyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar'ı ziyaret etti. Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz da katıldı.

Konuklarını kapıda karşılayan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Kazar, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarette, şoförler odasının çalışmaları ve şoför esnafının sorunları, ilçe trafiğinin genel durumu değerlendirildi. Fırsat buldukça ilçedeki meslek kuruluşlarını ve odalarını ziyaret etmeye çalıştığını ifade eden Kaymakam Öner, "340 üyeye sahip Şoförler ve Otomobilciler Odası, üyelerinin sorunlarını çözmek ve şoförlere daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak dışında, ihtiyaç olduğunda kamu kurumları ile iş birliği yapmak suretiyle de ilçemizde önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Şoförler ve Otomobilciler odamızın başkanı ve yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. - BALIKESİR

Mustafa Korkmaz, Hüseyin Öner, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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