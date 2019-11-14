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Burhaniye'de Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyaları verildi.

14.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:00Burhaniye'de Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

BALIKESİR'in ilçesinde, gazilerine Milli Mücadele Madalyaları verildi. Valisi Ersin Yazıcı öncülüğünde yapılan törende, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde oturan 157 Kıbrıs gazisine madalyaları verilirken, hayatta olmayan gazilerin madalyaları da yakınlarına verildi.

Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali sırmalı, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Memleketçi İşadamları Derneği'nin (MİSİAD) Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Sancar Komili, daire müdürleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Gazilerin madalyaları Vali Ersin Yazıcı ve kaymakamlar tarafından verilirken, duygusal anlarda yaşandı.

Hayatta olmayan gazilerin madalyalarını eşleri ve çocukları aldı. Törenin sonunda, Edremitli gazi Ali Çakır, yazdığı Kıbrıs şiirini okudu. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, gazilere teşekkür ederken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'da gezilere uzun ömür diledi.

Vali Ersin Yazıcı, "Gazi, onurlandırılmış askerdir. Canını hiçe sayıp, Kıbrıs'ta gazilik unvanı ile onurlandırılmış güzide topluluk ile beraberiz. Madalyalarını veriyoruz. Allah, hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. İnşallah. sevdiklerimizle beraber kıyamete kadar bu Anadolu topaklarında yaşamaya devam ederiz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Gazi Abdullah Uğur da, "Ben madalyamı 3 ay önce almıştım. Bu gün de arkadaşlarımın sevincine ortak oldum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Madalyaların gecikmesine üzüldüğünü anlatan Rıza Güneş ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bunun 45 yıl geciktirilmesine de sitemim var. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Ali Çakır da, "45 sonra da olsa madalya almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu mutluluğumuz daim olur. Valimiz ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Balıkesir, Burhaniye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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