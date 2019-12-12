Burhaniye'de kış lastiği denetimi

Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde kış lastiği denetimleri başladı. Yolcu ve eşya taşıyan araçlar üzerinde denetim yapan ekipler, konu ile ilgili olarak yüzlerce broşür dağıttı.
Trafik Büro Amiri Özgül Reçel öncülüğündeki ekipler 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulaması konusundaki denetimlerini sıklaştırdı. 1 Aralıkta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisanda sona ereceğini anlatan ekipler, kış lastiği denetimlerinin devam edeceğini açıkladı. Denetim yapan ekipler yüzlerce broşür dağıttı. Denetimlerin artırılması duyarlı vatandaşları sevindirdi. - BALIKESİR