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Burhaniye'de kitapseverler Ören'e akın etti

Bu yıl ilk kez düzenlenen Burhaniye Ören 1. Kitap Fuarı ilgi görürken, binlerce vatandaş Ören'e akın etti.

02.08.2019 18:41 Burhaniye'de kitapseverler Ören'e akın etti
Bu yıl ilk kez düzenlenen Burhaniye Ören 1. Kitap Fuarı ilgi görürken, binlerce vatandaş Ören'e akın etti.

Ören meydanında kurulan onlarca stantta aradıkları her kitabı bulan edebiyatseverler, ayrıca ünlü yazarlara kitaplarını imzalatabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. "Bin yıllık tarihten bin yıllık kitaba" sloganlı fuar edebiyat severleri buluşturdu. Ören'e büyük canlılık getiren fuarda çok sayıda söyleşi programı da yapılırken, hem ilçe halkı hem de konuklar fuarı sevdi.

Fuarı beğendiğini anlatan Hüseyin Taşlıca, "Ben İstanbul'dan geldim. Akçay'da tatil yapıyorum. Burhaniye Ören Kitap Fuarını duyunca ailem ile birlikte Ören'e geldik. Her şekliyle harika bir yer olan Ören'de edebiyat dünyasında isim yapmış bir çok yazar ile birebir görüşme ve konuşma imkanı bulduk. Aldığımız kitaplarımızı imzalattık ve Burhaniye Ören'den mutlu ayrıldık. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Ören Muhtarı İlker Kurt ise, "Öncelikle Ören'de böylesine önemli bir organizasyonun yapılması mahallem adına sevindirici. Ören'imize ilk kez gelen birçok yerli turistimizi burada ağırlamak bizi ve esnaflarımızı sevindirdi" diye konuştu. - BALIKESİR

Burhaniye, Ören, Güncel

Kaynak: İHA

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