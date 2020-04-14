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Burhaniye'de korona virüs tedbirleri artırıldı parka emniyet şeridi çekildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alındı.

14.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:59
Burhaniye'de korona virüs tedbirleri artırıldı parka emniyet şeridi çekildi
Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alındı. Belediye, Pazar girişine dezenfektan standı ve dezenfekte tüneli kurarken, vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Polis de, Cumhuriyet Meydanı ile Şehit Turhan Bayraktar Parkına girişi önlemek için emniyet şeridi çekti.

Burhaniye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlardan sosyal mesafeye uymaları istenirken, parklara giriş de emniyet şeridi ile önlendi. Belediye girişine de dezenfektan standı ve dezenfekte tüneli kuruldu. Ayrıca belediyeye gelenlerin ateşi ölçüldü. Şehit Turhan Bayraktar Parkında bankların kaldırılması yetmeyince sosyal mesafenin korunması maksadıyla, polis emniyet şeride çekerek parka girişi yasakladı. Pazara gelen Hasan Özavcı, önlemleri yerinde bulduğunu anlatırken, "Pazara evimize bir şeyler almak için geldik. Bazı insanlar, uyarılara dikkat etmiyorlar. Belediyenin Pazar yerinde yaptığı dezenfekte çalışmasından çok memnun olduk. Herkes ellerini ve vücudunu dezenfekte ederek geçiyor. Bu da hastalığın yayılmaması için iyi bir hareket. İnsanların korona virüs için daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Sağlık ve sıhhatlerimiz çok önemli. İnşallah, en kısa zamanda vatanımız milletimiz bu beladan kurtulur" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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