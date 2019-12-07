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Burhaniye'de küçük kasap ilgi odağı oldu

Burhaniye ilçesinde, Kasap olan babasına yardım eden ortaokul öğrencisi İsmail Tunca, ilgi odağı oldu.

07.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:00Burhaniye'de küçük kasap ilgi odağı oldu
ilçesinde, Kasap olan babasına yardım eden ortaokul öğrencisi İsmail , ilgi odağı oldu. Kasaplığın dede mesleği olduğunu anlatan Tunca, hukukçu olmak istediğini söyledi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık mahallesinde kasaplık yapan Gültekin Tunca ve Aytekin Tunca, işlerinde başarılı olurken, Şehit Pilot Erdem Mut Ortaokulu 7-D Sınıfı öğrencisi İsmail Tunca da onların yardımcısı oldu. Okuldan arta kalan zamanlarda babası Gültekin Tunca'ya yardımcı olan İsmail Tunca, derslerinin iyi olduğunu anlatırken, hukuk okumak istediğini söyledi. 4'ncü kuşak kasap olan 14 yaşındaki İsmail Tunca, " Babam ve amcam birlikte kasaplık yapıyorlar. Bende onların yanında yetişiyorum Boş zamanlarımda onlara yardımcı oluyorum. Liseden sonra hukuk fakültesine gitmek istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Tunca, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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