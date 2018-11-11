Burhaniye'de kuduz karantinası

11 Kasım 2018 Pazar 12:18



11 Kasım 2018 Pazar 12:18

Burhaniye'de kuduz karantinasıBALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Kırsal Sarılar Mahallesi'nde bir ineğin kudurarak ölmesi üzerine karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Veteriner ekipleri, Sarılar Mahallesi ile bu mahalleye komşu olan Hacıbozlar ve Kırtık Mahalleleri'ndeki büyükbaş hayvanlarla, kedi ve köpekleri aşılamaya başladı. Sarılar Mahallesinde 4 gün önce Ahmet Bayır'a ait bir ineğin kuduzdan ölmesi yetkilileri harekete geçirdi. Ölen ineğin kuduz olduğu laboratuvar teyidi ile kesinleşirken, Sarılar Mahallesi karantinaya alındı. Mahalleye 2 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklanırken, aşılama çalışması başlatıldı. Burhaniye Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri, Sarılar Mahallesi ile çevresinde yer alan Hacıbozlar ve Kırtık Mahalleleri'nde aşılama ve ilaçlama çalışması başlattı. Burhaniye Belediyesi de çalışmalara destek oldu. Sarılar Mahallesinde 2 aylık karantina uygulanacağını anlatan Belediye Veteriner Hekimi Emrah Güleç, " Sarılar Mahallesinde bir inekte kuduz tespit edilmesi ile birlikte karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mahallede şüpheli bir şekilde ölen bir ineğin kuduz olduğu İstanbul Pendik Laboratuvarı tarafından tespit edildi. Bunun üzerine arkadaşlar aşılama çalışmalarına başladı. Çalışmalar 2-3 günde tamamlanacak. Çalışmalara, belediye olarak bizde destek veriyoruz" dedi. Vatandaşlar da, aşılama ekiplerine yardımcı oldu. Sarılar, Hacıbozlar ve Kırtık Mahallelerinde yaklaşık 750-800 baş hayvanın aşılanacağı öğrenildi.