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Burhaniye'de Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı

Burhaniye ilçesinde, Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısı yapıldı.

02.08.2019 18:51 Burhaniye'de Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı
Burhaniye ilçesinde, Kurban Hizmetleri Komisyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Müftü Vekili Emre Önal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Zabıta Müdürü Emre Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantı da, vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesmelerinin sağlanması için tedbir alınması karalaştırıldı. Kurban satış yerlerinin belirlenmesi ve kurban kesim yeri izin belgelerinin yenilenmesi ele alındı.

Kaymakam Hüseyin Öner, "Yapılacak kurban hizmetleri basın-yayın yolu ve camilerdeki vaaz ve hutbelerle halka duyurulacak. Yapılacak denetlemelerde de, Zabıta Müdürlüğünden personel ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden veteriner görevlendirilmesi sağlanacak. Halkımızın İlçemiz dahilinde kurban vecibelerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Kurban kesimlerinin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda, hijyen koşullara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için gayret sarf edilecek" dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Burhaniye, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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