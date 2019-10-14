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Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek

Burhaniye ilçesinde, cay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan'ın sahiplendiği Cancan adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan 2 adedi kuyruksuz. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, Kaplan yavruları sahiplendirmek için çalışma başlattı.

14.10.2019 12:55Burhaniye'de kuyruksuz doğan köpek yavruları sahiplendirilecek
Burhaniye ilçesinde, cay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan'ın sahiplendiği Cancan adlı köpeğin doğurduğu 6 yavrudan 2 adedi kuyruksuz. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, Kaplan yavruları sahiplendirmek için çalışma başlattı.

Pelitköyaltı mevkinde Çanakkale-İzmir Karayolu kenarında Çay ocağı çalıştıran Veysel Kaplan, işletmesine gelen yaralı köpeği tedavi ettirirken sahiplendi. Cancan adını verdiği köpek 6 yavru dünyaya getirirken, yavrulardan dişi olan 2 adedi de kuyruksuz doğdu. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı olurken, bir aylık olan yavruları sahiplendirmek içinde çalışma başlatıldı. Hayvan severlerden ilgi beklediğini anlatan Veysel Kaplan, "Cancan köpeğimiz 6 yavru yaptı. Bunlardan dişi olan ikisinin kuyrukları yok. Kuyruksuz yavrular ilgi odağı oldu. bunları müşteriler de çok sevdi. Şu anda bir aylık olan yavruları 2 ay sonra sahiplendirme istiyorum. Kimseden para pul beklemiyorum. Yeterli iyi baksınlar. Ayrıca hayvan severlerden yem desteği bekliyorum. " dedi. - BALIKESİR

Veysel Kaplan, Çanakkale, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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