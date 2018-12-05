Burhaniye'de Liseliler Meşe Fidanı Üretecek

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:58



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:58

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri meşe fidanı yetiştirmek için 10 bin meşe palamudu topladı.Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri, meşe fidanı üretmek için kolları sıvadı. Öğretmenleri Sinan Sürücü ve Cengiz Könen öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Ören Mahallesi'nde 10 bin meşe palamudu topladı. Öğrencilere vatandaşlar da destek verdi. Meşe palamutlarını önümüzdeki günlerde toprakla buluşturacaklarını belirten İngilizce Öğretmeni Sinan Sürücü, şöyle konuştu:"Okulumuzda meşe fidanı üretmeye karar verdik. Bunun için de Ören'deki tarihi ağaçlardan palamutları topladık. Toplanan 10 bin palamudun çimlenmeye müsait olanlarını ayırıyoruz. Önümüzdeki günlerde poşetlere bunları ekeceğiz. Hazırlanan meşe fidanlarını önümüzdeki yıl ilçede isteyen kişi ve kurumlara dağıtacağız. Bu arada TEMA ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Orman yetiştirilmesine katkı vermek istiyoruz. Bunun için el birliği ile çalışıyoruz. Burada görev alan öğrencilerimiz de memnun, biz de memnunuz. Bize destek olan okul idarisine ve belediye başkanlığımıza teşekkür ediyoruz."- Balıkesir