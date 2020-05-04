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Burhaniye'de Mesleki Eğitim Merkezi kendi elektriğini üretmek için santral kurdu

Burhaniye'de Mesleki Eğitim Merkezi kendi elektriğini üretmek için santral kurduBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi çatısına, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) 600 bin liralık desteğiyle kurulmaya başlanan güneş enerjisi santrali, 20 kilovat elektrik üretecek.

04.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:48
Burhaniye'de Mesleki Eğitim Merkezi kendi elektriğini üretmek için santral kurdu
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Mesleki Eğitim Merkezi çatısına, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) 600 bin liralık desteğiyle kurulmaya başlanan güneş enerjisi santrali, 20 kilovat elektrik üretecek.
Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Balıkesir'de bir ilke imza attı. 'Güneşten üret, kendin tüket' adı altında hazırlanan projeye, GMKA 600 bin lira destek verdi. Projeyle, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde modern bir güneş enerjisi laboratuarı kurulurken, binanın çatısına da santral kurulmaya başlandı. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, günlük 8 kilovatlık bir elektriğe ihtiyaçları olduğu halde, 20 kilowatlık santral kurduklarını söyledi. Projede sona gelindiğini belirten Müdür Gürhan Kuştutan, 'Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği 'Güneşten üret, kendin tüket' projemizi hayata geçiriyoruz. Ortaklarımız Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Burhaniye Ticaret Odası, Esnaf Odası ve Sever Makine ile beraber Kaymakamlığımızın da desteği ile yaklaşık 600 bin lira maliyetli bir proje yürütmekteyiz. Şu anda proje de sona gelmiş durumdayız. Projemizin iki aşaması var. Bir tanesi yeni teknolojik laboratuvarlar kurarak hem öğrencilere hem öğretmenlere yeni yeni eğitim imkanları sunmak ve mevcut eğitimi de desteklemek. İkincisi ise, tükettiğimiz elektriği güneşten sağlamaktır. Bu noktada şu anda sona gelmiş durumdayız. Yaklaşık 8 kilovatlık enerjiye ihtiyacımız varken, biz 20 kilovatlık bir santral kurduk. Amacımız, yarın olası bir eklenti ile okulda ihtiyaç olduğunda hem bunu karşılamak hem de bu noktada bu fazla elektriği satarak gelir sağlamaktı. Bu noktada bunu gerçekleştirmek üzereyiz. Dolayısıyla, bu hem ilçemiz adına değil, ilimiz ve hatta Türkiye adına bir ilk sayılacak bir proje. Bu noktada bu projeyi gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tüm ortaklarımıza ve tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.
Projede görevli Elektrik Mühendisi Muhammet Yakar ise, Türkiye'de öncülük yapan bu Mesleki Eğitim Merkezini kutluyoruz. Ülkemize ve buranın insanına, buranın halkına sağladığı temiz enerjiden dolayı ve ülkemize faydalı olduğu için de çok teşekkür ediyorum? diye konuştu. Burhaniye’de Mesleki Eğitim Merkezi kendi elektriğini üretmek için santral kurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Burhaniye, Marmara, Güncel, Haber

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