Burhaniye'de Mevsimlik İşçilere Pastalı Uğurlama

Burhaniye
ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şefliğinde çalışan geçici işçiler için pastalı uğurlama töreni düzenlendi. İş-kur desteğiyle 6 aydır çalışan işçilerin sözleşmeleri sona ererken, vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı.
Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Atasay Tanrısever ve çalışanlar, şeflik bahçesinde işçilerle bir araya geldi. Hazırlanan pastalar yenirken, meşrubatlar içildi. 9 kişinin 6 aydır görev yaptığını anlatan Şef Atasay Tanrısever, "Arkadaşlarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. İşleri sona ererken böyle bir uğurlama yapalım dedik. İlerde imkan olursa aynı kadroyu gene bekleriz." dedi. İşçiler de şef Tanrısever ve diğer çalışanlara teşekkür etti. Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı. - BALIKESİR
Doğa Koruma ve Milli Parklar,Burhaniye
12 Kasım 2018 Pazartesi 13:06