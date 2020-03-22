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Burhaniye'de meydanda ve sahildeki banklar kaldırıldı

Burhaniye ilçesinde, özellikle yaşlı nüfusun evde kalın uyarılarına rağmen toplu şekilde meydanlarda bir araya gelmeleri üzerine Burhaniye Belediyesi şehir genelindeki tüm meydanlarda bulunan bankları sökmeye başladı.

22.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:43
Burhaniye'de meydanda ve sahildeki banklar kaldırıldı
Burhaniye ilçesinde, özellikle yaşlı nüfusun evde kalın uyarılarına rağmen toplu şekilde meydanlarda bir araya gelmeleri üzerine Burhaniye Belediyesi şehir genelindeki tüm meydanlarda bulunan bankları sökmeye başladı.

Korona virüsün yayılmaması için Burhaniye Belediyesi 7 gün 24 saat mücadelesine devam ederken, yetkililerin tüm çağrılarına rağmen ilçenin çeşitli meydanlarında bir araya gelen orta yaş üzeri vatandaşlar hem kendilerini hem de diğer vatandaşları riske atmaya başladı. Bunun üzerine Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan meydanlardaki bankları geçici bir süre için sökmeye başladı. Son olarak İskele sahilinde bulunan banklar ekipler tarafından söküldü. 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini anlatan yetkililer, vatandaşlarımızın mecbur olmadıktan sonra evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulundular. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Güncel

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