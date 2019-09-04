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Burhaniye'de meyve bahçesinde yangın

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında onlarca mandalina ağacı zarar gördü.

04.09.2019 08:46 Burhaniye'de meyve bahçesinde yangın
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında onlarca mandalina ağacı zarar gördü.
Ören Mahallesi Enver Güreli Bulvarı'nda, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu yanındaki mandalina bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otların tutuşmasıyla başlayan yangında alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine giden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını bir saatlik müdahalenin ardından söndürdü.
Yangında onlarca mandalina ağacının alevlerden etkilendiği öğrenildi.

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Kaynak: AA

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