18.06.2019 10:42
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Burhaniye'de muhtar çiftçi hayrına davet etti

Burhaniye

Burhaniye ilçesinde, 6'ncı Yağlı Pehlivan Güreşlerine ev sahipliği yapan Kızıklı Mahallesi, çiftçi hayrına hazırlanıyor.

Burhaniye ilçesinde, 6'ncı Yağlı Pehlivan Güreşlerine ev sahipliği yapan Kızıklı Mahallesi, çiftçi hayrına hazırlanıyor. Vatandaşları 30 Haziranda düzenlenecek hayra davet eden Kızıklı Muhtarı Berrin Satır, hayır için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesinde çiftçi hayrının hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz Cumartesi düzenlenen Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde yaptırdığı anonslara hayrı duyuran Muhtar Berrin Satır, herkesi hayrı beklediğini söyledi. Konukları ağırlamak için seferber olacaklarını anlatan Satır, "Geleneksel Çiftçi Hayrını 30 Haziranda yapacağız. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. Hayrımıza binlerce vatandaşın katılmasını bekliyoruz. Hayırda mevlit okunacak, dualar edilip, yemek ikramı yapılacak." dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Burhaniye, Güncel

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