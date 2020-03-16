Burhaniye'de muhtarlar hayırda bir araya geldi
Burhaniye'de bir mahalle muhtarı umreden dönen babası için hayır düzenledi.
16.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:27
Burhaniye 'de bir mahalle muhtarı umreden dönen babası için hayır düzenledi.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Korucaoluk Mahallesi ilçede bir ay önce umreden dönen Mustafa Ali Arıcı için düzenlenen hayır çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök'ün de katıldığı hayırda, konuklara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Hayıra katılanlara teşekkür eden Korucaoluk Mahalle Muhtarı Hüseyin Arıcı, "Umreden dönen babam için hayır düzenledik. Mevlam kabul etsin. Katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Korucaoluk Mahallesi ilçede bir ay önce umreden dönen Mustafa Ali Arıcı için düzenlenen hayır çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök'ün de katıldığı hayırda, konuklara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Hayıra katılanlara teşekkür eden Korucaoluk Mahalle Muhtarı Hüseyin Arıcı, "Umreden dönen babam için hayır düzenledik. Mevlam kabul etsin. Katılanlara çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Ali, Burhaniye, Güncel
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