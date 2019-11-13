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Burhaniye'de okulda kedilere kulübe yapılırken, aşıları da yaptırıldı

Burhaniye ilçesinde, Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda, okul bahçesinde barınan kediler için kulübeler yaptırılırken, kedilerin aşıları da yapıldı.

13.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:47Burhaniye'de okulda kedilere kulübe yapılırken, aşıları da yaptırıldı
ilçesinde, Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda, okul bahçesinde barınan kediler için kulübeler yaptırılırken, kedilerin aşıları da yapıldı. Öğrenciler arasında hayvan sevgisini geliştirilmesi için düzenlenen etkinliğe katılan Veteriner Hekimi Murat Turhan, öğrencilere hayvan bakımı ve sağlığı kurusunda da ders verdi.

Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunda, okul çevresinde dolaşan kediler için kulübeler yaptırılırken, kediler kuduza karşı aşılandı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, kedileri severken, aşılama işlemini izledi. Daha sonra 3-A Sınıfına giden Veteriner Hekimi Murat Turhan, Sınıf öğretmeni Yusuf Altıntaş ile birlikte öğrencilere hayvan sevgisi ve bakımı korularında bilgiler verdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Veteriner Murat Turhan, öğrencilerden kedileri severken dikkatli olmalarını istedi, kedi ve köpeklerin aşılatılması gerektiğini söyledi Turhan, "Bu gün Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu öğrencilerine hayvan sağlığı ve veterinerliği anlattık. Burada aşılamanın önemi ve hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiğini ve mesleğin gereklerini anlattık" debi. Okul Müdürü Ümit Çağatay da, "Her okula bir evcil hayvan projesi gereğince okul aile birliği ile kedi kulübeleri yaptırdık. Okulumuza gelen Veteriner Hekimi de kedileri aşıladı ve öğrencilere hayvan sevgisi ile ilgili bilgiler verdi. Okul Aile Birliği yöneticilerine ve Veteriner Hekimi Murat Turhan'a teşekkür ediyorum" dedi. Öğrencilerden Eylül Türkan da, " Veteriner okulumuza geldi. Kedileri aşıladı ve bize hayvanlar konunda bilgiler verdi" dedi. Nazlı Tanem Bişmiş ise, "Ben hayvanları çok seviyorum. Bu gün okulumuza veteriner geldi. Kedileri aşıladı" diye konuştu. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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