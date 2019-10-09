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Burhaniye'de öncelikli sorunlar raporu hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin seçim programında yer alan projeleri kapsamında merkez ve kırsal mahallerin eksiklerini yerinde tespit çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

09.10.2019 14:15Burhaniye'de öncelikli sorunlar raporu hazırlanıyor
Burhaniye ilçesinde, 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'nin seçim programında yer alan projeleri kapsamında merkez ve kırsal mahallerin eksiklerini yerinde tespit çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

CHP'li Meclis üyeleri Tarık Erdil ve Serap Uysal, merkez ve kırsal mahallerin eksiklerini yerinde tespit çalışmalarını sürdürürken ilk raporlarını verdi.

Geriş Mahallesi muhtarı Hayri Resne, İskele Mahallesi muhtarı Kazım Erdam, Kırtık Mahallesi muhtarı İsmail Köse, Sübeylidere Mahallesi muhtarı Mustafa Demir ve Avunduk Mahallesi muhtarı Mehmet Ali Gezer ve mahalle sakinleri ile yerinde görüşen meclis üyeleri, hazırladıkları raporları Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e teslim ettiler. Hazırladıkları rapordan muhtarlara da veren meclis üyeleri, hep birlikte, öncelikli ihtiyaçlar başta olmak üzere halka hizmet edeceklerini söylediler. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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