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Burhaniye'de Ören Caminde namaz sonrası çorba ikramı

Burhaniye ilçesinde, Ören Cami imamı Kadir Özdemir, askıda çorap uygulaması ile adını duyururken, şimdi de cemaat buluşmalarını başlattı.

18.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:03Burhaniye'de Ören Caminde namaz sonrası çorba ikramı
ilçesinde, Cami imamı Kadir Özdemir, askıda çorap uygulaması ile adını duyururken, şimdi de cemaat buluşmalarını başlattı. Sabah namazına gelen vatandaşlar, topluca gittikleri lokantada çorba içerken, uygulama takdir topladı.

Ören Caminde, bu gün sabah namazına gelen vatandaşlar İskele'deki bir lokantada hep birlikte çorba içip sohbet ettiler. Çorba ikramına, imam Kadir Özdemir ile birlikte Ali Türköz, Ramazan Sevik, Mustafa Dirlik, Kemal İşi, Mehmet Pişirici ve Sefer Talay katıldı. Cemaate teşekkür eden İmam Kadir Özdemir, camilerin dolmasını istediklerini anlatırken, çorba ikramını üstlenen Kemal İşi'ye de teşekkür etti ve cemaat buluşmalarının birlik ve beraberliği artırdığını söyledi. Cemaat buluşmalarını çok önemsediklerini anlatan Kemal İşi de, "Ören de oturuyorum. Dolayısıyla Ören Camiine geliyorum. Zaman zaman, sabah namazı sonrası birlikte çorba içiyoruz. Bunu da değişik arkadaşlar üstleniyor. Bu gün de biz üstlendik. Katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kadir Özdemir, Burhaniye, Cemaat, Ören, Güncel

Kaynak: İHA

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