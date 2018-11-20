Burhaniye'de Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

20 Kasım 2018 Salı 20:02



20 Kasım 2018 Salı 20:02

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Erol Kestek yönetimindeki 34 RLD 69 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet Balıkesir-İzmir Karayolu Burhaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde çarpıştı.Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.